Commercio clandestino di latticini, Carabinieri sequestrano centinaia di chili di mozzarelle in pessimo stato. Coinvolto noto mercante casertano

Castel Volturno – Un vero e proprio commercio clandestino di latticini quello che avveniva in un parcheggio della città ormai dismesso, isolato dall’area urbana per non destare sospetti.

I carabinieri forestali della stazione di Casamicciola Terme hanno colto sul fatto e denunciato due uomini di 54 e 52 anni, rispettivamente di Castel Volturno e Forio, entrambi commercianti del settore, che da tempo trasportavano e vendevano in maniera abusiva centinaia di chili di mozzarelle, provole, ricotte e fior di latte all’interno di due furgoni frigoriferi.

I militari hanno sequestrato circa 300 chili di merce, che sarà esaminata e poi distrutta per evitarne la circolazione sulle tavole dei consumatori.

Gli impianti di refrigerazione, oltretutto, , in seguito ai rilievi svolti, sono risultati mal funzionanti.

A completare il quadro delle anomalie ci sono le confezioni dei prodotti, sprovviste delle varie indicazioni di tracciabilità come ad esempio paese di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte.