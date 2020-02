Commessa derubata del telefono cellulare in un noto negozio. L’appello sui social

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Alla fine della giornata lavorativa, una commessa di un noto negozio di abbigliamento per bambini, sul corso Garibaldi a Santa Maria Capua Vetere, si è resa conto di essere stata derubata del proprio telefono cellulare. Il marito della donna ha affidato ai social il suo sfogo e ha, poi, rivolto un appello a chi si è impossessato del telefono, pregando di riconsegnarlo di spontanea volontà in quanto i locali sono provvisti d’ impianto di videosorveglianza, al fine di evitare di sporgere denuncia. Pare si tratti di una donna che erroneamente ha messo il telefono in borsa.