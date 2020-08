Commissione ambientale regionale. Il presidente Gennaro Oliviero: “Il piano energetico regionale è legge”

REGIONALE – E’ stata approvata nei giorni scorsi, in commissione ambiente, la delibera legislativa per il piano energetico regionale. L’ultimo atto di una legge che si è perfezionata nella commissione appena terminata e presieduta dal consigliere regionale Gennaro Oliviero.

“La giunta ha approvato il piano energetico tenendo conto delle osservazioni poste, oggi l’iter si conclude in questa commissione – ha dichiarato il presidente Oliviero – Saremo una delle poche regioni dotate di questo strumento utile per migliorare la vita dei cittadini così come dei servizi”. Soddisfazione anche per il consigliere regionale Pasquale Sommese che nell’annunciare il voto favorevole ha dichiarato: “Registriamo con grande entusiasmo l’approvazione di una legge attesa da anni e che completa il suo iter in questa commissione“. Sulla stessa falsa riga il suo omologo del gruppo misto Francesco Borrelli: “Questo è un punto di arrivo, finalmente si va verso la direzione giusta. A volte nella ricerca del meglio si rischia di stare fermi”. Questa ultima affermazione era in risposta alla consigliera Muscará che nell’astenersi ha sottolineato la scarsa considerazione degli effetti negativi ambientali delle biomasse.