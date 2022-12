Commissione Ambiente, Zinzi: “5 Stelle alla frutta, attaccano Salvini utilizzando vecchie fake news”

Il deputato casertano contro i signori del “no” a margine dell’audizione del ministro delle Infrastrutture con le Commissioni VIII e IX della Camera.

CASERTA “Il M5S è alla frutta. Ai signori dei No ideologici non resta che attaccare. Peccato che Iaria, seguito con ‘passione’ da Bonelli, si sia coperto di ridicolo citando una nota bufala, famosissima sui social. Evidentemente i pentastellati non hanno argomenti politici migliori di una vecchia fake news su Matteo Salvini No Tav e la frase di una celebre canzone della Mannoia. Il monito, però, sembra più per loro: sarebbe bene cambiassero per non morire”. Lo ha dichiarato il deputato della Lega Gianpiero Zinzi, capogruppo in commissione Ambiente, a margine dell’audizione del Ministro delle Infrastrutture con le Commissioni VIII e IX della Camera dei deputati.