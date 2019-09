COMPLETAMENTE LIBERO CARMINE ANTROPOLI. Il Riesame ha confermato l’annullamento dell’ordinanza sancito dalla Cassazione

CAPUA (t.p.) – Le motivazioni addotte dalla corte di Cassazione che ha escluso l’esistenza di un’aggravante camorristica nelle presunte attività non lecite del sindaco di Capua Carmine Antropoli sono state fatte proprie dal tribunale del Riesame di Napoli a cui la stessa Cassazione aveva rinviato il fascicolo dopo aver rinviato una prima decisione del tribunale del Riesame che aveva respinto il ricorso dei legali dell’ex sindaco di Capua e primario del Cardarelli.

Oggi, a un paio di mesi di distanza da quella decisione degli ermellini romani (CLICCA QUI PER LEGGERE IL NOSTRO ARTICOLO DEDICATO), il giudice della Libertà si sono riuniti, utilizzando una sezione diversa rispetto a quella pronunciatasi a suo tempo e, aderendo alle decisioni della Corte, alle richieste degli avvocati difensori Mauro Iodice e Maiello e non ritenendo non più di tanto incedenti le dichiarazioni rese dal neo collaboratore di giustizia Ciccio e brezz, al secolo Francesco Zagaria, ha confermato l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare, decretando la piena rimessa in libertà di Carmine Antropoli, che ha lasciato gli arresti domiciliari fuori regione, in zona Rivisondoli, ed è tornato a Capua completamente libero.