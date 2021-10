Compra la play station 5 su Facebook ma è una truffa: denunciato 25enne del Casertano

CASERTA – Un 25enne residente in provincia di Caserta è stato denunciato per truffa dalla polizia postale. Vittima del raggiro un ragazzo di Ferrara che era stato attirato nella rete del truffatore da un’inserzione sul Marketplace di Facebook riguardante una Playstation 5, in vendita a 500 euro.

L’ignaro acquirente ha, così, contattato telefonicamente il proprietario dell’oggetto, concordando con lui la metodologia di pagamento. Quindi, ha provveduto ad inviare la somma pattuita tramite il sistema ‘SisalPay’. Peccato che, una volta prelevato tutto il denaro, il venditore sia sparito, eliminando il profilo dell’inserzione sul social network e disattivando l’utenza telefonica.

Alla vittima non è, dunque, rimasto altro che denunciare il tutto alla polizia postale. Dopo una serie di indagini, gli agenti hanno identificato e denunciato il truffatore, un ragazzo di 25 anni residente nella provincia di Caserta, per altro già noto alle forze dell’ordine.