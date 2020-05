Il fatto è avvenuto ieri s Santa Maria Capua Vetere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – 260 euro. Questa è la multa che è stata notificata a un cittadino di Santa Maria Capua Vetere quando, ieri mattina, dopo aver acquistato un caffè tramite asporto in un bar di Corso Aldo Moro ha iniziato a sorseggiare la bevanda in strada. I caschi bianchi, considerate le attuali norme per il contrasto del coronavirus, sono stati costretti ad elevare la multa.