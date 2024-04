Compra una PlayStation 5 e la paga in contanti, ma i soldi sono falsi. CONDANNATO

MADDALONI – Il giudice monocratico Auriemma del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato a un anno di reclusione Antonio P., napoletano, 38 anni, ritenuto responsabile di truffa e utilizzo di banconote false.

L’uomo aveva in buona sostanza fregato un venditore sul marketplace di Facebook originario di Maddaloni, mostrandosi prima interessato all’acquisto di una PlayStation 5, console in quel periodo improbabile (parliamo dell’aprile del 2021), per poi pagarla con dei soldi falsi. Si trattava di 13 banconote false da 50 euro, per un totale di 650 euro.

Per Antonio P. il pubblico Ministero di Santa Maria Capua Vetere aveva chiesto due anni di reclusione, pena dimezzata, in pratica, dal giudice nei confronti dell’uomo difeso dall’avvocato Giuseppe Sparaco.