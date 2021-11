COMUNE DI CASERTA Ai moderati del listone anche la Commissione elettorale: il sindaco Marino nomina Dora Esposito presidente

Donato Tenga (Origini) da presidente del Consiglio in pectore a supplente… Stamattina il primo incontro tra i rappresentanti dei vari gruppi consiliari di maggioranza ed opposizione per definire la composizione delle 4 Commissioni consiliari permanenti

CASERTA (rita sparago) Primo incontro, stamattina in Comune, tra i rappresentanti dei gruppi di maggioranza e opposizione per fare il punto sulle commissioni consiliari permanenti che dovranno costituirsi a breve. Quattro gli organismi in via di definizione, ognuno dei quali formato da 10 membri, nel rispetto della consistenza numerica dei gruppi. La Prima commissione è quella relativa a Bilancio, Finanze e Patrimonio; la Seconda commissione su Lavori pubblici, Trasporti, Attività produttive e Turismo; la Terza commissione Urbanistica, Traffico, Arredo urbano, Ecologia e Polizia municipale; la Quarta commissione Università, Pubblica istruzione, Igiene e sanità, Politiche sociali.

Già domani i rappresentanti dei gruppi, o futuri capigruppo, torneranno a riunirsi per definire le squadre; successivamente dovranno essere istituite le commissioni di controllo e garanzia, la cui presidenza spetterà alla minoranza consiliare. La prima commissione è quella di controllo sugli atti di giunta; la seconda di controllo sulla gestione del bilancio. Fatto ciò, si avrà il quadro completo dei vari organismi dell’Assise.

Intanto è di oggi la nomina del presidente della Commissione comunale elettorale. Il sindaco Carlo Marino ha scelto Dora Esposito, ex assessore ed oggi consigliere (terza eletta della lista Moderati-Insieme per Caserta, dopo Emiliano Casale e Massimiliano Marzo). Marino ha anche nominato supplente il consigliere di Origini, Donato Tenga. Certo, un po’ pochino per un eletto che è passato da presidente del Consiglio in pectore a supplente… Già ieri, invece, nel corso della seduta dell’Assise cittadina, erano stati eletti componenti di quest’organismo il socialista Gianluca Iannucci, il consigliere di Noi Campani Antonio De Lucia e l’esponente di minoranza Raffaele Giovine.