COMUNE DI CASERTA. Altro carrozzone in arrivo… Scaduto il contratto con Italgas acqua spa, Carlo Marino pronto a costituire la società pubblica che gestirà il servizio idrico nei Comuni dell’Ato

CASERTA Per trent’anni e più è stata la compagnia Napoletana gas spa (oggi Italgas acqua spa) ad occuparsi della gestione della rete idrica di Caserta. Scaduto lo scorso agosto il contratto trentennale con questa società, l’amministrazione comunale guidata da Carlo Marino è pronta a costituire una società pubblica che si occupi di questo servizio. E’ quanto deliberato dalla giunta municipale lo scorso 13 maggio (la delibera 101 è in calce a questo articolo) e, trattandosi di una società pubblica, possiamo immaginare un nuovo “carrozzone” con tanto di incarichi da elargire per la presidenza ed il consiglio di amministrazione.

Firmato dagli assessori Annamaria Sadutto e Massimiliano Marzo, il provvedimento “formula atto di indirizzo al dirigente del settore Lavori Pubblici, affinché predisponga gli atti propedeutici alla approvazione, da parte del consiglio comunale, dell’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione interamente pubblica finalizzata alla gestione del servizio idrico integrato per l’Ambito distrettuale della provincia di Caserta”. La società, infatti, gestirà il servizio per tutti i Comuni dell’Ato (ovvero Caserta e gli altri 103 Comuni di Terra di Lavoro). “La costituzione – è scritto in delibera – di una società interamente pubblica (partecipata dal Comune di Caserta e dai Comuni, ricadenti nell’ambito distrettuale della provincia di Caserta, interessati a parteciparvi), con l’obiettivo di candidarsi quale gestore unico d’ambito distrettuale del servizio idrico integrato per la provincia di Caserta, appare, dunque, una scelta coerente al perseguimento dell’obiettivo di una gestione pubblica del servizio in questione”.

