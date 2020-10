COMUNE DI CASERTA. E’ iniziata la campagna elettorale: affidamento sotto soglia a un tal Cicia del servizio di buste paga. Ormai Marino e Biondi usano il pubblico danaro come se fossero soldi loro

La tecnica è sempre la stessa: si pesca nell’ormai accogliente e partecipatissimo Mepa. Si sta sotto ai 40mila euro e si sceglie chi cavolo si vuole utilizzando i soldi delle tasse versate dai contribuenti per far clientela, e in questo caso, già campagna elettorale

CASERTA – (g.g.) Un tocco di classe col marchio inconfondibile di Franco Biondi, dirigente a tutto, ma non è una battuta, è proprio così, dirigente proprio a tutto, del comune di Caserta. Inossidabile, inscalfibile, rappresenta, a nostro avviso, il punto di riferimento, tutto sommato comodamente individuabile tra ciò che di vecchio e di decrepito non serve allo sviluppo del comune di Caserta e un segnale, almeno un segnale, di novità.

La prossima campagna elettorale dovrà necessariamente, almeno così sarà per noi, avere questo personaggio quale riferimento fondamentale. I candidati che sfideranno Marino dovranno dichiarare, ma sicuramente dovranno dichiararci, quali deleghe vorranno affidargli ed eventualmente se vorranno operare verso di lui in modo da convincerlo a spendere la sua indiscutibile abilità al servizio di un altro comune, dato che Caserta ha già dato e gli ha dato tanto, tantissimo.

Porremo la domanda precisa a chi si candiderà in alternativa a Marino e chiederemo un impegno solenne, video ripreso. In caso contrario, non potremo non considerare le proposte alternative all’attuale amministrazione comunale inadeguate e soprattutto finalizzate a sostituire un sistema di potere ad un altro sistema di potere con le figure dei sindaci che a quel punto diventerebbero puramente decorative, ancillari, rispetto al vero comandante in capo della città di Caserta che continuerebbe ad essere Franco Biondi, con tanto di dimostrazione del totale marchio relativista di una pressochè inesistente differenza tra centrodestra e centrosinistra. Biondi “uber alles”, Biondi appartenente a quella schiusa di dirigenti, allevati da Luigi Falco e che poi hanno letteralmente dettato legge, dominando per decenni la scena grazie ad una linea di continuità con quella stagione che, non a caso, ha impegnato con tanto di fascia a tracollo, i suoi comprimari Pio Del Gaudio e Carlo Marino, entrambi super assessori di Luigi Falco, nella prosecuzione di un sistema, che proprio su quei dirigenti era stato tarato e che proprio quei dirigenti, Biondi, non ne parliamo proprio poi di Carmine Sorbo e del defunto Gianmaria Piscitelli, hanno trasformato in autentica oligarchia. Un’oligarchia di sostanzialmente intoccabili.

La premessa l’abbiamo fatta perchè ci siamo imbattuti nell’ennesima determina con la quale Franco Biondi stanzia 39mila 500 euro. Avrebbe detto la Zanicchi a suo tempo, ok, il prezzo è giusto. E’ giusto per mantenere la piena titolarità, il pieno controllo dell’identità dell’impresa a cui affidare un servizio che il comune capoluogo, manco a dirlo a pochi mesi dalle elezioni amministrative, ha deciso di esternalizzare.

Guardate, a questo punto, l’accesso al Mepa non garantisce proprio nulla. Ormai ci entrano tutti e quando si lavora come spessissimo Biondi fa, sotto soglia, si ha a disposizione sempre un bouquet molto ampio di possibilità: tra queste, per mera coincidenza, ma proprio per mera coincidenza e per la terza volta scriviamo per mera coincidenza, dopo il prezzo giusto si incrocia anche il nome giusto.

Valter Cicia: consulente del lavoro, con sede in via Laviano numero 128. Naturalmente, e continuiamo a farcene vanto a vent’anni di distanza dall’inizio del lavoro del sottoscritto in questa provincia, non sappiamo assolutamente di chi si tratti. Le sue generalità le abbiamo acquisite proprio dalla determina di affidamento la cui versione integrale potrete consultare in calce a questo articolo.

Lungi da noi, dunque, pensare male della professionalità di questo Valter Cicia, che magari sarà anche il miglior consulente del lavoro su scala mondiale. Il problema non è questo, ma è rappresentato dal metodo. La premiata ditta Franco Biondi-Carlo Marino, utilizza stabilmente, sistematicamente, il giochino dei 39mila 500 o dei 39mila 900 per controllare il processo di affidamento a professionisti che dunque vengono scelti direttamente, discrezionalmente dalla premiata ditta.

E siccome a 10 mesi dalle elezioni comunali di Caserta ti imbatti nell’esternalizzazione di un servizio, quello della preparazione delle buste paga con tutti gli adempimenti previdenziali e fiscali collegati, della preparazione delle denunce Inail eccetera, come se al comune di Caserta non ci fossero funzionari o impiegati in grado di farlo loro, facendo risparmiare in questo modo quattrini alla collettività, bisogna stare particolarmente in allerta.

Quando parliamo di allerta, ci riferiamo alla nostra capacità di scriverli, dato che da un pezzo abbiamo smesso di sperare che questi possano interessare realmente ad altre istituzioni deputate al controllo o anche semplicemente all’attività di una minoranza inesistente e il più delle volte consociativa se non addirittura collusa con l’amministrazione comunale. Siamo in allerta per poter avere il piacere di assecondare quello che riteniamo un dovere civile di rendere pubbliche queste cose, pur sapendo che la cosiddetta opinione pubblica che a Caserta in pratica è inesistente, il cosiddetto tessuto civile, altro grande assente, accoglierà anche questa notizia facendo spallucce, perchè poi diciamocela tutta, l’unica protesta, l’unica contestazione può derivare solamente dall’invidia di tanti di non poter ottenere la stessa nomina, lo stesso privilegio o di non poter governare, dalla stanza dei bottoni, queste evidenti forme di potere rozzo e clientelare.

CLIKKA QUI PER LEGGERE LA DETERMINA