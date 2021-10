COMUNE DI CASERTA Gianpiero Zinzi: “Guiderò il centrodestra dai banchi dell’opposizione”

Il candidato sindaco lo ha affermato nel corso dell’assise regionale: “Il mio impegno per Caserta continuerà anche in Consiglio comunale”

CASERTA Gianpiero Zinzi non rinuncia al ruolo di capo dell’opposizione in consiglio comunale. Lo ha annunciato lui stesso oggi, a margine della seduta dell’Assise regionale. “Il mio impegno per Caserta continuerà anche in consiglio comunale – ha spiegato – e guiderò il centrodestra dai banchi dell’opposizione”. Zinzi entrerà nel parlamentino di Palazzo Castropignano, in quota Fratelli d’Italia. Ovviamente ancora si aspettano gli esiti della lunghissima, biblica attività di verifica delle preferenze da parte dell’Ufficio elettorale centrale che chiarirà questo e tante altre questioni ancora incerte (nel Pd Enzo Battarra ed Andrea Boccagna attendono di sapere chi dei due risulterà quarto eletto della lista; altrettanto in Italia Viva per Emilianna Credentino e Pasquale Antonucci). In ogni caso il candidato sindaco del centrodestra con la sua affermazione ha ribadito non solo la volontà di essere presente nel Consiglio del capoluogo, ma anche l’intenzione di rappresentare la coalizione, sicuramente non solo nel parlamentino casertano. I voti ottenuti al ballottaggio, nonostante la sconfitta contro Carlo Marino, certamente lo ergono a leader del centrodestra casertano.