COMUNE DI CASERTA Permessi Ztl, residenti e diversamente abili prorogati fino al 29 giugno

Le autorizzazioni rilasciate dal comando dei vigili urbani del capoluogo conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza covid

CASERTA Tutti i permessi per la Ztl, per i diversamente abili e per i residenti, rilasciati dal comando municipale dei vigili urbani di Caserta sono stati prorogati fino al 29 giugno 2022. Ai sensi dell’art.1 del decreto legge 24 dicembre 2021 si dà atto ad un’ulteriore proroga dello stato di emergenza, precedentemente deliberata fino al 31 marzo 2022. Ai sensi dell’art. 103 convertito con legge 27-2020 tutti i permessi, in scadenza tra lo scorso 31 gennaio 2020 e il prossimo 31 marzo 2022 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazi0ne dello stato di emergenza e cioè al prossimo 29 giugno 2022.