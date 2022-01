LUSCIANO – Un lutto scuote in queste ore la comunità di Lusciano. É venuto a mancare in giovane età Angelo Mottola. Strappato alla vita e all’affetto dei suoi cari da un male incurabile contro il quale ha lottato con tutte le sue forze ma che però, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Amato e benvoluto da tutti. La notizia della sua dipartita si è subito diffusa sui social dove in numerosi in queste ore lo ricordano con affetto e stima stringendosi al dolore dei familiari.