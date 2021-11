COMUNITA’ IN LUTTO. Dolore e sconforto per la perdita di Teresa

CALVI RISORTA (Lidia e Christian de Angelis) Dolore e sconforto per la perdita di Teresa Pisano. Una dolorosa notizia giunge come un fulmine a ciel sereno, la prematura dipartita della conosciuta e apprezzata Teresa Pisano sposata con Mario D’Antico, donna solare e gentile che troppo presto ha lasciato questa terra. Ad esprimere il proprio cordoglio anche l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Lombardo. “Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e l’intera cittadinanza si stringono intorno al dolore della famiglia D’Antico-Pisano per la prematura perdita della cara Teresa Pisano. Che il Signore l’abbia in gloria.”