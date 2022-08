Comunità in lutto: Nicola muore a 59 anni

SANT’ARPINO – (Lidia e Christian de Angelis) Ennesima vittima del male, addio Nicola Della Rossa 59 anni. Una ennesima dolorosa perdita per la comunità la dipartita dello stimato e apprezzato Nicola, uomo gentile e sorridente che dopo aver lottato con tutte le sue forze contro il male si è dovuto arrendere. Lasciando nel dolore l’intera comunità. Questo il toccante messaggio di Giovanni Ciuonzo “In queste maledette terre avvelenate, giorno dobbiamo piangere uno o più decessi, sempre per lo stesso motivo e non c’è nemmeno distinzione di età… Sembra veramente un bollettino di guerra e purtroppo ancora tanti sono malati e lottano per la vita…Tutto è drammaticamente compromesso, ormai lo dicono anche le Procure…Nonostante ciò… questi signori hanno anche la spudoratezza di chiederci il voto…Si.. Tu eri diverso dagli altri, perché amavi sorridere.Ciao Nicola, che Dio ti accolga!”