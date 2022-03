ALIFE (Lidia e Christian de Angelis) Comunità piange l’improvvisa scomparsa di Ottavio Pengue, 60 anni presidente Ass. Testimoni di Geova. Ieri una dolorosa perdita per la comunità. la prematura dipartita del conosciuto e stimato presidente dell’Ass. Testimoni di Geova Ottavio Pengue, sposato con Patricia Pacitti e padre di Sefora. L’uomo si è sentito male, accusando un forte dolore al petto, soccorso e trasportato all’ospedale di Caserta, dopo poco è deceduto, un arresto cardiocircolatorio lo ha portato via dall’amore dei suoi cari. I funerali si sono tenuti oggi ad Alife e sono stati trasmessi anche in diretta streaming sul canale Youtube. Tanta tristezza per la perdita di un uomo che ha dedicato tutta la vita alla religione e a Geova.