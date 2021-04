Comunità piange MARCELA. AVERSA era diventata la sua seconda casa

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Dolore e lacrime per la perdita di Marcela, 57 anni.

Una dolorosa perdita per la comunità ha lasciato questa terra a soli 57 anni Marcela Emilia Stefu, giovane e amorevole madre di Magdalena. Una donna che proveniva dalla Romania, viveva e lavorava da anni in Italia, ad Aversa, era molto apprezzata e benvoluta da tutti, per i sacrifici fatti per portare avanti la famiglia in un Paese straniero, ma che l’aveva saputa apprezzare.

La sua prematura scomparsa addolora tutti. I funerali si terranno domani alle 15:30 presso la Chiesa Evangelica Nuova Pentecoste ad Aversa.

Tanti i messaggi di addio e cordoglio per la donna.