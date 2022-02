Comunità stretta attorno ad Angelo e a sua madre. In tantissimi ai funerali

PRATELLA (Lidia e Christian de Angelis) Grande folla ai funerali del poliziotto Angelo Cambio e di sua madre Falzari Edelwiss. L’altra mattina presso la Chiesa di Pratella nella frazione di Mastrati, si sono celebrati i funerali del 45enne poliziotto in servizio a Bologna, morto suicida, e della madre 61enne. Presenti tantissimi, l’intera comunità per riabbracciare e dare l’ultimo saluto a questi due figli del territorio casertano, che li ha visti volare via in maniera davvero drammatica.

Il corpo della donna riposa nel cimitero di Pratella insieme alle ceneri del figlio. Falzari Edelwiss è deceduta a seguito dell’aggravarsi della patologia da cui era affetta. In una nota l’Ausl di Bologna comunicava che “dal quadro clinico complessivo della paziente e dall’anamnesi che ha beneficiato di un confronto con gli stessi familiari non emerge alcun elemento riconducibile ad un avvelenamento ad opera di terzi”. Per cui lo scenario che si apre alla luce di tali circostanze, non è un omicidio/suicidio, ma il figlio il 45enne Angelo Cambio, poliziotto della Mobile di Bologna, che combatteva contro una patologia al fegato, vedendo l’aggravarsi della situazione clinica della madre, preso dallo sconforto si è tolto la vita, stendendosi accanto all’adorata madre.