Sopreso in via Sanniti

SAN FELICE A CANCELLO – I carabinieri della stazione di Acerra hanno arrestato per possesso e produzione di documenti falsi V.G., 34enne di San Felice a Cancello già noto alle ffoo.

Sorpreso in Via Sanniti all’esterno dell’Ufficio Postale, il 34enne aveva appena utilizzato un documento di identità contraffatto per attivare un libretto postale.



Sequestrato il documento, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.