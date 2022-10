Con la bici in autostrada, donna salvata dalla polstrada

E’ accaduto pochi minuti fa al casello di Caserta Nord

CASERTA – In autostrada con la bicicletta. Ha percorso un tratto dell’autostrada in sella a una bicicletta mettendo in pericolo se stessa e anche gli automobilisti, increduli della scena che gli si era parata davanti. E’ accaduto pochi minuti fa al casello di Caserta Nord. Una donna, 60 anni circa, spaventata e spaesata è stata avvista nei pressi della rampa di discesa in direzione Roma lungo il tratto autostradale. Un’automobilista ha prontamente allertato la polizia scongiurando il peggio.