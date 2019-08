Con lo scooter colpiscono l’auto dei vigili urbani e scappano via

CALVI RISORTA (red.cro.) – Vendetta? Vandalismo? Fatale distrazione? Non possiamo saperlo, ma quello che è chiaro è che i due ragazzi in sella di uno scooter ora rischiano una denuncia. Domenica pomeriggio due giovani hanno preso in pieno con il loro scooter un’auto della polizia municipale e poi, forse resi conto della frittata fatta, hanno deciso di fuggir via.

I caschi bianchi di Calvi Risorta hanno trovato un pezzo di targa, dopo essere scesi dalla vettura d’ordinanza e le indagini si baseranno su questo piccolo indizio.