Con numero fake e con la foto del sindaco tenta di raggirare i cittadini su whatsapp

A denunciare l’accaduto è il primo cittadino

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

TRENTOLA DUCENTA – Con un numero sconosciuto utilizza la foto del sindaco, e si spaccia per lui. Vittima il primo cittadino di Trentola Ducenta, Michele Apicella. A denunciare l’accaduto per mettere in allerta i cittadini è lo stesso

“Voglio chiarire che non sono io – spiega – e che non ho idea di chi possa essere questa persona. Invito tutti a non rispondere a eventuali messaggi e a segnalare il numero. Sto già prendendo provvedimenti e procederò quanto prima con una denuncia alle autorità competenti”.