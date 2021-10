Con un tirapugni nella movida. 17enne fermato e denunciato

AVERSA – Un ragazzo di 17 anni e’ stato fermato e denunciato Sabato sera dalla Polizia ad Aversa perche’ trovato in possesso di un tirapugni. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno eseguito un’ operazione di controllo del territorio anche con agenti in abiti civili. Nel mirino la movida, spesso senza regole. Quattro tra bar e locali sono stati sanzionati perche’ avevano personale in nero o servivano alcolici a ragazzi minori di 16 anni, o per assembramenti al loro interno. Le forze dell’ordine hanno anche ritirato la carta di circolazione ad un pullmino impiegato per trasportare minori nei luoghi della “movida”. Altri esercizi commerciali sono stati sanzionati per inosservanza degli orari di chiusura.