CONCORSI ALLA PROVINCIA. Inizia la giostra: ecco i nomi dei 240 pre-ammessi e i codici dei 2 bocciati per 8 posti da dirigente

Ne vedremo e soprattutto ne scriveremo delle belle nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Non è un mistero che tutto quello che è capitato nella politica casertana negli ultimi anni rende necessaria, anche alla luce dell’iniziativa clamorosa della Procura di Benevento, che ha etichettato l’Ufficio Tecnico della Provincia come un manipolo di mariuoli, tenere alta la guardia. Noi, per quello che ci compete, lo faremo e già più tardi cominceremo a commentare le carte d’identità e gli alberi genealogici dei partecipanti. Attenzione questo è solo degli 11 concorsi su cui vi diremo tutto, ma proprio tutto

CASERTA – Come avevamo promesso ieri sera, ecco l’esito del lavoro di preselezione compiuto dalla Fondazione Logos Spa di Reggio Calabria sull’elenco dei nomi che hanno presentato la propria domanda di partecipazione a uno o più dei diversi concorsi banditi dall’amministrazione provinciale nell’anno 2021 (CLICCA QUI).

Vi invitiamo comunque a leggere ciò che abbiamo riportato ieri sera nel nostro articolo, in quanto riteniamo importante sottolineare gli aspetti, a nostro avviso non certo trasparenti, attraverso i quali si è arrivati all’individuazione di questa società calabrese come grande pre-selezionatrice e poi selezionatrice dei vincitori parziali o definitivi.

Già in questa fase di preselezione sarà molto importante l’attività di chi, non essendo stato selezionato, vuole verificare con un accesso agli atti, le modalità utilizzate dalla Logos, in nome e per conto della Provincia guidata da Giorgio Magliocca, per stilare l’elenco dei “buoni e dei cattivi”.

Partiamo dunque dai concorsi per le categorie D, cioè per i ruoli dirigenziali.

Il primo che esaminiamo è quello che prevede l’assunzione di 8 istruttori direttivi tecnici. La metà di questi, 4, dovranno essere attinti nel rispetto della riserva prevista dal combinato degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 66 del 2010, cioè il Codice dell’Ordinamento Militare.

Su questa riserva, che compare anche in un’altra classe di concorso, torneremo in un articolo successivo, dopo averci ragionato sopra.

Per questi 8 posti hanno presentato domanda e sono stati preselezionati o già bocciati in partenza dalla Logos Spa, in nome e per conto dell’amministrazione provinciale e del presidente Giorgio Magliocca, 242 istanze, di cui solo due non ammessi per mancanza di titolo del titolo di studio richiesto.

I loro codici di domanda sono F1ABBDE73154 e 7C6040727396.

Qualora desiderassero esprimere un loro punto di vista su questo esito, anche indipendentemente da una eventuale decisione di presentare ricorso o di rivolgersi alle autorità giudiziarie, Casertace è a disposizione nel momento in cui dovessero decidere di palesare la propria identità.

Il primo articolo finisce qui. Ma già su questi 242 nomi lavoreremo, sin dai prossimi minuti, per fornirvi informazioni sulla loro identità. Siccome qui non stiamo a Stoccolma, siccome parliamo di un’amministrazione provinciale che ha fatto quel che ha fatto e che noi ci siamo limitati a raccontare solo leggendo testualmente gli atti giudiziari di una Procura, siccome l’amministrazione provinciale è nelle mani del cartello Zannini-Magliocca-Luserta-Colombiano-Nicola Esposito-Vincenzo Caterino-Giuseppina Barbato, bisogna andarci con i piedi di piombo, fermo restando che noi siamo sempre disponibili a pubblicare e a confrontarci qualora le persone da noi citate in questo e in altri articoli dovessero ritenere di farlo. A più tardi.