CONCUSSIONE IN COMUNE. Interrogati dal giudice Andrea Sagliocco e Saverio Griffo

TRENTOLA DUCENTA – Si concluderanno oggi, gli interrogatori di garanzia fissati davanti al gip del Tribunale di Napoli Nord degli indagati coinvolti nell’inchiesta per corruzione firmata dalla locale Procura della Repubblica a carico del sindaco di Trentola Ducenta, Andrea Sagliocco agli arresti domiciliari insieme al suo collaboratore e consulente legale Saverio Griffo. Entrambi hanno risposto alle domande del giudice difendendosi e chiarendo la loro posizione così come hanno fatto gli altri coindagati colpiti da obblighi di firma e divieti di dimora.

Oggi saranno sentiti dal giudice gli ultimi dei 15 indagati raggiunti dalla misura, su un totale di 20 persone. Al centro dell’indagine, affidamenti diretti di appalti in violazione del relativo codice, accordi corruttivi, ostruzionismo amministrativo verso gli imprenditori non consenzienti, e regali di vario tipo al sindaco e ad amministratori pubblici. L’inchiesta mette in luce una vera e propria vessazione nei confronti di alcuni commercianti e titolari di attività da parte del sindaco e gli altri indagati che rispondono a vario titolo di corruzione, turbata libertà degli incanti, falsità ideologica e peculato.