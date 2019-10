Condanna definitiva per estorsione alle pompe funebri. 37enne finisce in carcere. IL NOME

CASAGIOVE – Si comunica che nella giornata odierna, personale della Squadra Mobile di Caserta ha tratto in

arresto DE CAPRIO CARLO (Cl. 1982) residente in Casagiove, poiché colpito da Provvedimento di Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso in data 09.10.2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Uff. esecuzioni penali, per l’espiazione della pena di anni 3, mesi 11 e giorni 18 di reclusione.

L’arrestato fu coinvolto, nel 2009, in una indagine inerente l’estorsione ai danni di una coppia di coniugi, residenti sul territorio Casertano e titolari una agenzia funebre. In particolare il De Caprio partecipava, all’epoca, ad una attività estorsiva, unitamente ad altri soggetti, anch’essi successivamente poi tratti in arresto, in quanto mediante violenza e minacce si facevano consegnare 500 euro, onde millantare di poter garantire protezione, dalle eventuali richieste estorsive di altri gruppi criminali, ai titolari dell’agenzia funebre sopra menzionata.

Terminati gli atti di rito, il DE CAPRIO è stato associato presso la Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere.