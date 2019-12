Condanna definitiva per l’ex sindaco

ORTA DI ATELLA – La Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a 4 anni e 6 mesi per peculato a carico dell’ex sindaco di Orta di Atella Angelo Brancaccio. Pena confermata anche per il poliziotto Castrese Rennella che ha ottenuto una riduzione 9 mesi e deve scontare 4 anni per calunnia.

L’accusa di peculato a carico di Brancaccio, riguardava l’uso improprio del telefonino in sua dotazione come sindaco, apparecchio che per l’accusa l’ex primo cittadino utilizzava anche dopo le sue dimissioni dalla carica, rassegnate in seguito all’elezione al consiglio regionale. Brancaccio all’epoca pagò il consumo telefonico già prima dell’inizio del procedimento penale. Nello stesso processo fu assolto dai reati di corruzione, induzione alla prostituzione e tentata estorsione.