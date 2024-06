Condannato a 5 anni per sfruttamento della prostituzione, scarcerato

In attesa dell’udienza per l’estradizione è stato disposto l’obbligo di dimora

MONDRAGONE – Rilasciato, con l’applicazione della misura dell’obbligo di dimora, C.B. 41enne finito in manette, nei giorni scorsi, a Mondragone in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso in seguito a una condanna a 5 anni per sfruttamento della prostituzione minorile.

La Corte d’Appello di Napoli, infatti, ha convalidato l’arresto e disposto che il 41enne, fosse rilasciato anche se non potrà lasciare la provincia di Caserta almeno fino alla prossima settimana, quando verrà trattata l’udienza per l’estradizione in Romania.