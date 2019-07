Condannato il figlio di un ras del CLAN DEI CASALESI. Investì e uccise un uomo

CASTEL VOLTURNO – E’ stato condannato in via definitiva G.T., 23 anni di Castel Volturno, figlio di un affiliato alla fazione Bidognetti del clan dei Casalesi, accusato di omicidio stradale.

La Corte di Cassazione infatti ha rigettato il ricorso presentato dal ragazzo che nel marzo 2017 investì Singh Guechten mentre attraversava la strada e non si fermò a prestare soccorso.

Secondo la ricostruzione dei giudici, il 23enne viaggiava a oltre 100 km all’ora quando avvenne l’incidente. Il giovane poi non si fermò a prestare soccorso e chiese alla mamma di denunciare il furto dell’auto che venne ritrovata bruciata nelle campagne. Per di più, non aveva ancora la patente.