Condannato impresario delle pompe funebri

SANTA MARIA A VICO – Pasquale Russo, 51 anni è stato condannato ad un anno e 6 mesi di reclusione per intralcio alla giustizia e lesioni, dal giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Auriemma. Il 51enne è accusato di aver minacciato e malmenato Massimo Nuzzo per indurlo a rendere falsa testimonianza in un processo a carico dei fratelli Michele e Lello Vanacore.

Nel gennaio 2016, Russo aveva avvicinato Nuzzo lungo la statale Appia, bloccandone l’auto, lo aveva minacciato e picchiato a calci e pugni, procurandogli traumi al volto. Il tutto per intimorirlo affinchè, testimoniasse il falso in un altro procedimento penale che coinvolgeva il Russo ed i 2 Vanacore. Sia questi ultimi che il citato Russo sono impresari delle pompe funebri.