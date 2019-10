MARCIANISE (red.cro.) – Incarcerato nel maggio scorso, il giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato a 2 anni e sei mesi F.S., di Marcianise. Qualche mese fa, finì in manette dopo aver danneggiato le automobili della ex moglie e della mamma di quest’ultima, minacciandola anche con messaggio audio inviati tramite WhatsApp. Il processo, in rito abbreviato, ha visto l’uomo essere ritenuto colpevole del reato di stalking e maltrattamenti.