MARCIANISE – È confermato che l’open day per le vaccinazioni con Astrazeneca, in corso di svolgimento presso l’ospedale di Marcianise, è stato effettivamente aperto anche agli under 50.

Le prime 800 dosi di Astrazeneca sono già state assegnate. A queste si sono aggiunte le ultime 100 dosi, che il personale del centro vaccinale sta smistando proprio in questi minuti.

Si proseguirà ad inoculare i vaccini, in ordine di assegnazione dei numeri, fino (e probabilmente oltre) le 23 di questa sera.