Coniugi muoiono a pochi mesi di distanza, uniti nella vita e nella morte

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) Coniugi muoiono a pochi mesi di distanza, amore eterno, uniti nella vita e nella morte. Oggi il signor Domenico Telese, 62 anni, si è spento prematuramente, solo pochi mesi fa, ad agosto aveva perso l’amata moglie, Antonella Boccarossa, 57 anni, il dolore lo ha straziato, ha raggiunto così la sua amata consorte. L’uomo benvoluto e conosciuto in paese, lascia nel dolore i figli Gaetana, Maria Rosaria, Ornella e Antonio Ciro. I funerali si sono celebrati stamani alle 10:30 presso la Chiesa di S. Marcellino in Aprano a Casaluce. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia dell’uomo, che lascia troppo presto questa terra.