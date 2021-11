Consigliere Comunale muore, colto da malore improvviso, durante una battuta di caccia

ROCCA D’EVANDRO – Lutto per la piccola comunità di Rocca D’Evandro. Si è spento, nel pomeriggio di ieri, a soli 38 anni il consigliere comunale Gianpaolo Norcia.

L’uomo, di professione avvocato, era impegnato, con amici, in una battuta di caccia a Galluccio quando ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra privo di sensi. I compagni di caccia hanno allertato i soccorsi e provato a rianimarlo ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.

Grande dolore per l’intera comunità. Ieri sera il sindaco Emilia Delli Colli, a nome dell’intera Amministrazione Comunale e della cittadinanza tutta hanno espresso “profondo cordoglio e si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia Norcia per la grave e inaspettata perdita del caro Gianpaolo, Consigliere Comunale del Comune di Rocca d’Evandro ed illustre rappresentate del nostro paese. Con immenso dolore ed incredulità, si porgono le più sentite condoglianze ai familiari e ai parenti tutti”.