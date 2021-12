CONSIGLIO PROVINCIALE Liliana Trovato presenta ricorso: in forse l’elezione del sindaco di Cesa, Enzo Guida

Ufficio elettorale al lavoro: se l’istanza della consigliera comunale di Caserta dovesse essere accolta, il primo cittadino del Partito democratico diventerebbe primo dei non eletti tra i dem

CASERTA (rita sparago) L’Ufficio elettorale provinciale sta provvedendo in queste ore alla verifica delle schede elettorali dei candidati alla presidenza della Provincia. Ad essere rieletto è stato l’uscente Giorgio Magliocca (sostenuto dai Moderati, da Noi Campani e da Italia Viva) a discapito degli altri due competitor Antonio Mirra (Pd) e Stefano Giaquinto (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia).

Se sulla rielezione di Magliocca non ci sono dubbi, è sulla composizione del consiglio provinciale che ancora qualche nodo va sciolto. Stamattina Francesca Liliana Trovato prima dei non eletti di “Caserta al Centro”, ha presentato ricorso: un grande elettore (del suo gruppo consiliare di Noi Campani al Comune di Caserta fanno parte Antonio De Lucia e Domenico Natale), infatti, ha sì votato Trovato, ma ha scritto il nome in una lista sbagliata e non in “Caserta al Centro”. Questo sembra essere il nodo della questione e questo vaglieranno i componenti dell’Ufficio elettorale.

Da tale verifica dipende, infatti, non solo l’elezione della consigliera comunale di Caserta, ma anche quella di Enzo Guida, sindaco di Cesa, quinto eletto in consiglio provinciale nel Partito democratico ma, nel caso in cui il ricorso della Trovato venisse accolto, diventerebbe automaticamente primo dei non eletti del Pd, così come da 7 passerebbero ad 8 gli eletti di Caserta al Centro, mentre i democratici da 5 scenderebbero a 4. Ricordiamo, infatti, che per Caserta al Centro i sicuri eletti sono Pasquale Crisci di Santa Maria a Vico, Olga Diana di Aversa, Giovanni Iovino di Cellole, Vito Marotta di San Nicola la Strada, Michele Falco di Parete, Marcello De Rosa di Casapesenna e Massimo Russo di Caserta. La seconda lista in appoggio a Magliocca, “La Provincia al Centro”, ha conquistato due seggi con Angelo Campolattano di Maddaloni e Pasquale Salzillo di Marcianise.

Il Partito democratico ha eletto Ciro Marcigliano di Sessa Aurunca, Stefano Cioffi di Macerata Campania, Alessandro Landolfi di Gioia Sannitica, Salvatore Lettera di Sant’Arpino. Enzo Guida, sindaco di Cesa, dicevamo, attende l’esito del ricorso della Trovato. Per Fratelli d’Italia l’eletta è Gabriella Santillo di Santa Maria Capua Vetere, mentre per “Uniti per Terra di Lavoro” è stato eletto il consigliere comunale di Caserta, Maurizio Del Rosso.

Dunque, solo due restano gli incerti e all’Ufficio elettorale provinciale ci vorrà ancora qualche giorno prima di dirimere la questione. Un’incertezza che il sindaco di Cesa ha palesato anche attraverso un post su Facebook: “Per il momento dovrei essere eletto alla Provincia quale consigliere provinciale. Per il momento, perché pendono dei ricorsi che potrebbero cambiare l’attribuzione. Quindi attendiamo domani. Poi sarà il tempo delle riflessioni – scrive Enzo Guida – con gli amici che mi hanno dato una mano in questa avventura. Incrociamo le dita”.