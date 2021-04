Contagio COVID tra i banchi. Il sindaco chiude le scuole fino al 14 maggio

SAN FELICE A CANCELLO – Il sindaco di San Felice a Cancello, Giovanni Ferrara, ha firmato l’ordinanza con cui ha disposto la chiusura dei plessi scolastici fino al 14 maggio.

La decisione giunge dopo la riscontrata positività di un’alunna frequentante l’Istituto Comprensivo” F. Gesuè” di San Felice A Cancello e una frequentante l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” a Cancello Scalo.

“La didattica in presenza resterà sospesa, in tutte le scuole (inclusi asilo ed elementari), da venerdì 30 aprile a venerdì 14 maggio “fatta eccezione per gli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili”, si legge nell’ordinanza.

La chiusura degli istituti si è resa necessaria in quanto “risulta un complessivo peggioramento della diffusione del Covid sul territorio comunale, anche tra giovani e giovanissimi”, precisa il sindaco.