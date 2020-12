Conte parla in tv e il centrodestra occupa l’Aula di Montecitorio. Il DPCM in pillole

NAZIONALE – Il centrodestra alla Camera sta continuando la protesta contro la scelta del premier Giuseppe Conte di illustrare i contenuti del nuovo Dpcm anti Covid in televisione, “snobbando” e’ l’accusa il Parlamento. Un atteggiamento “da dittatura, un caudillo”, e’ stato l’affondo. I deputati di Lega, FdI e Forza Italia stanno occupando l’Aula di Montecitorio.

Cori al grido di “liberta’, liberta'” e “dimissioni”. cartelli con su scritto “Conte dimettiti”: va in scena nell’emiciclo di Montecitorio la protesta del centrodestra contro il premier Conte, mentre lo stesso presidente del Consiglio sta facendo la conferenza stampa in diretta tv sul nuovo Dpcm. Ed e’ proprio la scelta, e’ l’accusa, di parlare in tv e non in Aula, come chiesto dalle opposizioni, a scatenare la protesta. I deputati di FdI, Lega e FI stanno ora occupando l’emiciclo, mentre la seduta e’ stata sospesa.

Il DPCM in pillole

“Dal 4 dicembre al 6 gennaio i negozi resteranno aperti fino alle 21. Non vogliamo limitare lo shopping, la consuetudine dello scambio dei regali”. A Palazzo Chigi la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per illustrare le misure del nuovo Dpcm.