Continuano incessanti i furti di marmitte in città, ladri a caccia di metalli rari

VILLA LITERNO (Christian e Lidia de Angelis) Persistono i furti di marmitte auto ribaltate e ladri senza scrupoli fanno danni. Durante la settimana da poco trascorsa nelle strade di Villa Literno, la banda dei marmittari, colpisce ancora, intorno alle 3/4 del mattino ladri esperti hanno ribaltato diverse vetture in sosta per depredarle, portando via la preziosa marmitta. I ladri addirittura ribaltano le auto per operare più comodamente agendo indisturbati. L’insolita posizione della vettura serve ai balordi, per favorire l’asporto delle marmitte. Lo scopo dei delinquenti è quello di ricavare dalle marmitte il prezioso metallo, il Palladio, che vale più dell’oro. Secondo indiscrezioni i malviventi specializzati agirebbero giungendo sul posto a bordo di un furgone bianco, del tutto simile a quello già avvistato negli ultimi raid ai danni degli appartamenti a Casal di Principe. Cresce la rabbia e l’indignazione dei cittadini.