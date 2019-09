Controlli a tappeto a S.MARIA C.V. Identificate 100 persone. Multato un parcheggiatore abusivo. 28enne trovato con la droga

S.MARIA C.V. – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio effettuati nella serata di ieri dal Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, anche con l’ausilio di alcune unità specializzate del Reparto prevenzione crimine “Campania”, sono state identificate circa 100 persone, controllati diversi individui sottoposti a misure cautelari ed elevate sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Inoltre, è stato pure fatto oggetto di sanzione amministrativa un individuo G.R., di anni 51 che esercitava l’attività abusiva di parcheggiatore nei pressi di via Spartaco in S. Maria C.V.. Al predetto veniva sequestrato il danaro provento dell’attività illecita.

Ancora, a seguito dei disposti specifici controlli effettuati nel centro cittadino e finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica, per il reato di illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, G.M. di anni 28 residente in S. Maria Capua Vetere.

Il predetto veniva bloccato in via Cappabianca, unitamente ad altre persone, e trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish.