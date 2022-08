Controlli anti inquinamento nelle aziende: UN SEQUESTRO E MIGLIAIA DI EURO DI MULTE

Per il controllo e verifica dei siti individuati dagli specialisti dell’Esercito Italiano e dalla Questura di Caserta, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, del ROAN e dei Vigili del Fuoco, nonché delle Polizie Locali, sono stati impiegati 7 equipaggi, con un totale di 21 uomini, messi in campo dall’Esercito Italiano su base 3° Reggimento Bersaglieri, con unità della Polizia di Stato di Sessa Aurunca, Carabinieri di Falciano del Massico, Cellole, Carinola e Sessa Aurunca, Polizia Provinciale di Caserta, Guardia di Finanza Territoriale di Sessa Aurunca e di Mondragone, Polizia Municipale di Sessa Aurunca e Carinola, oltre che ASL veterinaria UDPC 14 e personale dell’ARPAC di Caserta.

Il giorno 4 agosto, nei comuni di Caivano, Crispano e Cardito, gli interventi per il contrasto dei reati ambientali, hanno permesso il controllo di 4 attività, di cui 3 sequestrate, e l’identificazione di 3 persone, di cui 2 denunciate all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, 3 persone sono state sanzionate per differenti illeciti amministrativi, con ammende quantificate in circa 253mila euro.

Per il controllo e verifica dei siti individuati, sono stati impiegati 7 equipaggi, con un totale di 18 uomini, messi in campo dall’Esercito Italiano su base 3° Bersaglieri e Cavalleria Guide 19°, con unità della Polizia di Stato di Afragola, Carabinieri di Grumo Nevano, di Frattamaggiore e Caivano, Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, Guardia di Finanza di Frattamaggiore, Polizia Municipale di Cardito e personale dell’Ispettorato Centrale Repressione delle Frodi (ICQRF).

Prosegue, in tal modo, lo sforzo di prevenzione e repressione dell’abbandono illecito e di roghi dei rifiuti, secondo la pianificazione stabilita dal piano congiunto delle Prefetture e Questure di Napoli e Caserta con la direzione e coordinamento del Vice Prefetto Filippo Romano, Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania.