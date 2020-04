Controlli CORONAVIRUS. Posti di blocco in paese, 7 persone denunciate

TEANO – 7 persone sono state denunciate nella giornata di ieri a Teano. Provenivano da altri comuni. Il sindaco Dino D’Andrea ha confermato la notizia: “La gente sta abbassando la guardia in quanto Teano è il comune con più basso indice di contagio, ma ciò non va assolutamente bene“.

“Il dato che abbiamo tratto è allarmante. Capisco che la nostra città è bellissima ed attraente, ma vi ricordo che oggi è quasi inaccessibile, a meno di motivi straordinari di salute e lavoro. Ricordo a tutti che ricevere parenti non residenti per Pasqua è reato, e di sicuro ne verremo a conoscenza perché i cittadini mi comunicano tutto, quindi io capisco che questa Pasqua è surreale, ma fra qualche tempo (più giorni che mesi) avremo tempo e salute per festeggiare con i nostri cari“.

“Dopo il solito sopralluogo in ospedale ci dedicheremo al centro commerciale di Maiorisi ed all’accesso sconsiderato dei non residenti. Proprio perché sta funzionando tutto, sia a Teano che nei comuni limitrofi, non dobbiamo sprecare questa occasione per azzerare contatti e contagi“.