Operazione dei vigili urbani

CAPUA – I vigili urbani di Capua hanno fermato un cittadino di Santa Maria Capua Vetere a Sant’Angelo in Formis. L’uomo ha dichiarato di voler andare a fare una passeggiata in campagna, data la splendida giornata di sole. Il soggetto, ovviamente, è stato multato per aver violato le norme anti coronavirus ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria per minacce a pubblico ufficiale perchè riteneva che la multa fosse troppo alta.