Controlli dell’esercito. 6 denunciati e auto sequestrate

CASERTA – Nell’ambito delle attività di presidio del territorio nella ‘Terra dei Fuochi’ dell’operazione Strade Sicure del raggruppamento Campania dell’esercito italiano su base Reggimento Cavalleggeri Guide, la scorsa settimana sono stati effettuati 385 servizi di pattuglia, rilevando 9 roghi, 86 persone identificate di cui 6 denunciate in stato di libertà, 42 veicoli controllati di cui 6 sequestrati. Dal 31 agosto al 5 settembre l’esercito è intervenuto su inizi di incendio con il successivo arrivo dei vigili del fuoco e delle forze di polizia nei comuni di Santa Maria La Fossa, Marcianise, Mondragone, Francolise, Carditello, Castel Volturno . Si sono inoltre svolte attività di controllo sul territorio per lo sversamento illecito di rifiuti, nelle località di Napoli e Caserta, un episodio dei quali è stato colto in flagranza il 31 Agosto, con un ritrovamento di un auto abbandonata il 5 Settembre nel Comune di Villa Literno.

Nella settimana sono state comminate sanzioni per un totale di euro 1039 euro. L’attività si inquadra nelle azioni di ‘primo e secondo livello’ (cioè operate 24 ore su 24 da pattuglie dall’esercito o miste con il supporto delle polizie locali o dei presidi territoriali dei Carabinieri) che si aggiungono ai settimanali Action Day, secondo la programmazione definita dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia della ‘Terra dei Fuochi’, sempre con il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta.