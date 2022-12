CONTROLLI NELLA MOVIDA. Identificate 500 persone

Controllati 200 veicoli e contestate oltre venti violazioni al Codice della Strada

CASERTA/AVERSA/SANTA MARIA CAPUA VETERE/SESSA AURUNCA – Nell’ambito dell’attività straordinaria di controllo del territorio predisposta dal Questore della provincia di Caserta, in data venerdì 9 e sabato 10 dicembre 2022 sono stati effettuati specifici servizi finalizzati a contrastare la commissione di reati e condotte illecite nelle aree del centro cittadino di Caserta e dei comuni di Aversa, Santa Maria Capua Vetere e Sessa Aurunca.

Ai predetti servizi, coordinati da Funzionari della Polizia di Stato, hanno partecipato operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, coadiuvati daiCorpi di Polizia Municipale per gliambiti operativi di specifica competenza.

Sono stati predisposti diversi posti di controllo ed identificate oltre 500 persone, di cui diversi soggetti con precedenti di polizia, controllati 200 veicoli e contestate oltre venti violazioni al Codice della Strada accertate anche con sequestro amministrativo di un veicolo.

Inoltre, sono state eseguite diverse verifiche presso esercizi commerciali ubicati, in questo centro e in provincia, nelle aree utilizzate come luogo di aggregazione della Movida.