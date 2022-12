Controlli nella movida, scattano 3 denunce. Coinvolti due commercianti

SAN CIPRIANO D’AVERSA – I CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI CASAL DI PRINCIPE DALLA TARDA SERATA DI IERI E FINO ALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA HANNO ESEGUITO, IN SAN CIPRIANO D’AVERSA, UNITAMENTE AI MILITARI DELLE STAZIONI DI CANCELLO ED ARNONE E VILLA LITERNO, UN SERVIZIO COORDINATO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO, VOLTO SIA A GARANTIRE IL REGOLARE FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CHE A MIRATE VERIFICHE PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO.

LE ATTIVITà DEI CARABINIERI, ESEGUITE NELLE ORE CONCOMITANTI CON LA MOVIDA CITTADINA, HANNO PERMESSO DI IDENTIFICARE 14 PERSONE, CONTROLLARE 10 VEICOLI E 2 ESERCIZI COMMERCIALI. NELLA CIRCOSTANZA SONO STATE DEFERITE IN STATO DI LIBERTà 3 PERSONE. RISPETTIVAMENTE UN VENTITREENNE GAMBIANO, SORPRESO ALLA GUIDA DI UN CICLOMOTORE PRIVO DI TARGA E CON NUMERO DI TELAIO ABRASO. IL TITOLARE DI UN BAR, PER OMESSA ESPOSIZIONE DELLA TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI E, INFINE, UN VENTENNE DEL LUOGO, TITOLARE DI UN’AUTOFFICINA RISULTATA ABUSIVA è STATO ALTRESì DEFERITO PER DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI CON IL CONTESTUALE SEQUESTRO DEL LOCALE.