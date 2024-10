Coppa Italia. Sotto di un gol e in doppia inferiorità Boys Vairano batte Trivento 4-1

Ritrovata la forza di reagire, la squadra mister di Scalera si qualifica ai quarti con una prestazione straordinaria.

VAIRANO PATENORA / MIGNANO MONTE LUNGO (Pietro De Biasio) – La Boys Vairano guidata da mister Andrea Scalera ha compiuto un’impresa straordinaria battendo il Trivento allenato da Enzo Civico con il punteggio di 4-1 nonostante le avversità. La partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, disputata sul campo comunale di Mignano Monte Lungo, ha visto i rossoblù affrontare numerosi ostacoli, inclusa una doppia inferiorità numerica.

L’incontro è iniziato male per la Boys Vairano: un errore difensivo al primo minuto ha permesso ad Alex

di siglare la rete del vantaggio. La situazione è peggiorata al 35′ quandoè stato espulso per un fallo ingenuo. La Boys, già in svantaggio, si è trovata a dover lottare in dieci uomini, con un clima di rassegnazione. Con il punteggio di 0-1 a favore del Trivento, i ragazzi di Scalera sono rientrati in campo dopo la pausa con un nuovo spirito.

La reazione non si è fatta attendere: Cosimo Divaia ha pareggiato al 48′, riaccendendo le speranze dei rossoblù. L’ingresso di Vincenzo Monaco ha cambiato le sorti della partita, è stato proprio lui a segnare il gol del 2-1, capovolgendo la situazione. La situazione però si è complicata ulteriormente quando Mattia Aceti è stato espulso, lasciando la Boys in nove sul rettangolo di gioco. Tuttavia, nonostante la doppia inferiorità numerica, la squadra di Scalera anziché crollare, ha mostrato una forza di volontà straordinaria, mantenendo il possesso palla e attaccando incessantemente.

Il Trivento, nonostante il vantaggio numerico, non è riuscito a sfruttare la situazione. Intorno al 35′ della ripresa è arrivato il terzo gol di Walter Ricci, quello che poteva permettere di portare la partita ai tempi supplementari. Ma il vero colpo di grazia è stato il gol di Monaco, al 48′ del secondo tempo, in pieno recupero, che ha sancito il 4-1 definitivo per la squadra vairanese. Con questa rete, la Boys Vairano non solo ha vinto la partita, ma ha anche superato gli avversari nel computo complessivo delle due gare, assicurandosi il passaggio del turno. La vittoria di ieri è stata il risultato di un incredibile spirito di squadra e determinazione, elementi che sembravano assenti nel primo tempo. E paradossalmente, l’essere rimasti in nove ha dato la scossa necessaria per la rimonta rossoblù e per la qualifica ai quarti di finale della Coppa Italia.