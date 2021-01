MONDRAGONE. Marito e moglie 80enni positivi al COVID. Muoiono entrambi a distanza di un’ora

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ennesimo lutto a Mondragone; la coppia di coniugi De Biase-Taglialatela, stroncata dal coronavirus. Due anziani di 86 ed 82 anni ricoverati a causa del virus dapprima presso l’Ospedale “Melorio” di Santa Maria Capua Vetere e poi ricoverati presso il centro Covid dell’Ospedale di Maddaloni, sono deceduti a distanza di un’ora l’uno dall’altra a causa del coronavirus. Insieme fino alla fine, immaginandoli mano nella mano mentre si incamminavano verso una nuova vita.

Spaventa il silenzio delle Istituzioni e del Primo cittadino Virgilio Pacifico che innanzi a tutti questi decessi, non ha fatto sentire ancora la sua voce. In questo momento di forte dolore che sta colpendo l’intera comunità Mondragonese, occorre essere vicino a chi sta perdendo uno o addirittura due familiari a causa di un virus che si sta propagando con una certa facilità, su tutto il territorio. Bisogna intervenire attraverso l’informazione soprattutto per invitare i giovani ad assumere comportamenti adeguati nel rispetto di tutte le disposizioni emanate dal governo per bloccare la diffusione del Covid. Davvero troppo silenzio laddove non vi dovrebbe essere.

Porgiamo alle famiglie De Biase e Taglialatela le nostre più sentite condoglianze.