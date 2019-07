Coppia investita da un’auto all’uscita del ristorante. Morto un uomo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Pauroso incidente stradale avvenuto poco fa sulla Domiziana, altezza ristorante “zia Mariuccia”, zona Levagnole. Una coppia di coniugi che avevano appena terminato la cena è stata investita da un’auto in corsa mentre si apprestavano ad attraversare la statale. L’ uomo purtroppo è deceduto sul colpo, la donna è stata trasportata dal 118 in gravissime condizioni presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Non ancora si conoscono le generalità della coppia.

Seguiranno aggiornamenti.