MARCIANISE – Si è verificato un incidente stanotte in zona Caserta sud. Erano l’una quando un’auto con una coppia a bordo, si è ribaltata finendo al centro della carreggiata. L’impatto probabilmente è stato provocato dallo scontro con un’altra vettura.

I due ragazzi coinvolti sono 23enni. Per loro non è stato necessario il trasporto in ospedale.